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"Талибан" снова перенес обнародование состава нового афганского правительства

"Талибан" снова перенес обнародование состава нового афганского правительства

Associated Press

Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе

Радикальное движение "Талибан" снова приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана.

Об этом информирует издание The Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид.

Халил Хаккани - член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства - подчеркнул, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". Мол, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем правительстве.

Также он сказал, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Напомним:

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