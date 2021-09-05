"Талибан" снова перенес обнародование состава нового афганского правительства

Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе

Радикальное движение "Талибан" снова приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана.

Об этом информирует издание The Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид.

Халил Хаккани - член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства - подчеркнул, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". Мол, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем правительстве.

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Также он сказал, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Напомним:

Накануне в "Талибане" заявили о захвате неподконтрольной провинции Панджшер . В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают.

. В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают. В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.

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