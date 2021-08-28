"Талибан" устанавливает контроль над аэропортом в Кабуле: в Пентагоне уверяют, что позиции сохраняют американские военные

"Талибан" устанавливает контроль над аэропортом в Кабуле: в Пентагоне уверяют, что позиции сохраняют американские военные

До завершения эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать США и их союзники.

Подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.

Об этом заявили из Кабула индийские журналисты, — пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта.

Также представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Билал Карим заметил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, что под контроль талибов перешла значительная часть аэропорта.

"Сегодня три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов "Исламского эмирата Афганистан". За американцами остается самая незначительная часть. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны", — указал Карим.

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Но в Пентагоне заявили, что до завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула обеспечивают вооруженные силы США и их союзников, а сейчас американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.



"Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь", — добавил Кирби.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.

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