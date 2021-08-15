"Талибан" уже контролирует около 90% территории Афганистана - СМИ

Неподконтрольным остался Кабул и одноименная провинция.
Представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана.
Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.
По информации телеканала, на сегодняшний день правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.
На сегодняшний день талибы контролируют больше территории Афганистана, чем у них было до начала американского вторжения в 2001 году
Из Кабула сообщают, что в большинстве районов города прекратилась подача электроэнергии. Талибы находятся в 6 км от Кабульского аэропорта. По окраинам Кабула наносятся авиаудары, принадлежность самолетов не определена.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.
Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.
Раньше генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой.