"Талибан" заявил о независимости Афганистана, а США запретили авиакомпаниям совершать полеты над большей частью страны

"Талибан" заявил о независимости Афганистана, а США запретили авиакомпаниям совершать полеты над большей частью страны

В Кабуле слышны звуки автоматных очередей.

Радикальное движение "Талибан" заявило, что Афганистан по-настоящему независим после отлета из страны последних американских военных.

Об этом информирует Sky News.

Талибы отметили, что отныне Афганистан "полностью независим".

Сейчас они устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод сил США из Афганистана.

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

Добавим, что управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения.

Об этом сообщает телеканал CNN.

США больше не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула.

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"Операторы гражданской авиации США могут продолжить пользоваться для облетов одним высотным маршрутом рядом с восточной границей (страны). Любой оператор гражданской авиации США, который хочет прилететь в Афганистан, или улететь оттуда, или совершить перелет над ним, должен получить предварительное разрешение от FAA", — говорится в заявлении американского управление гражданской авиации.

Напомним, что завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

Заметим:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска.

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан.

все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.

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