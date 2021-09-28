Талибы анонсировали восстановления в Афганистане "королевской" конституции

Представитель правительства уточнил, что власти будет придерживаться этой Конституции за исключением тех ее положений, которые противоречат законам шариата.

Временное правительство Афганистана, которое сформировали боевики "Талибана", временно возобновит действие конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха.

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил телеканал TOLO news.

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Отмечается, что в Афганистане за период с обретения независимости, то есть с 1919 года, изменились семь конституций. До того как в августе этого года к власти в Афганистане пришли талибы, там действовала конституция, которая была принята в 2004 году.

Действующую при короле Мухаммеде Захир-шаха конституцию приняли в 1964 году в рамках экономических и политических реформ, ее положений придерживались до 1976 года.

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По оценкам экспертов, текст конституции 1964 года, по сравнению с предыдущими вариантами Основного закона, был наиболее демократично ориентированным. В стране впервые было разрешено образовывать политические партии.

Во время предыдущего правления, с 1996 года по 2001 годы, талибы не предложили даже проекта конституции. В 2001 году, после того как в результате военной операции международной коалиции они были отстранены от власти, была сформирована переходная, а затем и временная администрация под руководством Хамида Карзая. С этого момента и до принятия новой конституции в 2004 году Афганистан жил по нормам конституции 1964 года, за исключением положений о монархе.

Напомним:

Новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и работать в учреждении.

учиться и работать в учреждении. Также после захвата власти в Афганистане "Талибан" запретил парикмахерам из провинции Гильменд брить или стричь бороды, заявив, что это "нарушает их толкования исламского закона".

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