Талибы предлагали США временный контроль над Кабулом: что произошло

Неизвестно, было ли предложение "Талибана" передано по другим каналам президенту США Джо Байдену.

"Талибан" предлагал США взять контроль над Кабулом до конца процесса эвакуации союзных войск.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, - пишет The Hill.

На слушаниях в сенате генерал Маккензи заметил, что талибы сделали предложение во время переговоров в Дохе 15 августа, в день, когда они вошли в Кабул. Маккензи встретился в Дохе с заместителем лидера движения муллой Абдулом Гани Барадаром.

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На встрече талибы предложили военным США взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Кабуле, но, по словам Маккензи, он отказался, потому что такого варианта не было в полученных им от Белого дома инструкциях, а также у США не было необходимых ресурсов, чтобы провести такую операцию.

Неизвестно, было ли предложение "Талибана" передано по другим каналам президенту США Джо Байдену.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и покинули страну до 31 августа.

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