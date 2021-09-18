Талибы считают, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы

Талибы считают, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы

Талибы готовы вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США.

Процесс формирования постоянного правительства в Афганистане может занять длительное время от нескольких дней вплоть до нескольких месяцев.

Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью телеканалу NHK.

"Министры все еще могут поменяться, и на формирование окончательного состава кабинета могут уйти дни или месяцы", — сказал он.

Также талибы готовы вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США.

Но, по его словам, Вашингтон должен разморозить афганские активы, поскольку Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис.

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