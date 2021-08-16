Талибы захватили Афганистан: Меркель сообщила, сколько людей Германии придется эвакуировать

Германия должна сотрудничать со странами, которые граничат с Афганистаном, чтобы поддержать тех, кто оттуда убегает.

Германии, возможно, придется эвакуировать до 10 тысяч человек из Афганистана, где после захвата "Талибаном" сотни афганцев и иностранцев второй день бегут в панике.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель коллегам по партии, пишет Reuters.

В частности, среди этих 10 тысяч человек — 2500 афганских вспомогательных сотрудников, а также активисты-правозащитники, юристы и другие граждане, которым, по мнению правительства, грозит опасность, если они останутся в стране после захвата Кабула талибами.

Меркель также сказала, что Германия должна сотрудничать со странами, которые граничат с Афганистаном, чтобы поддержать тех, кто сейчас бежит из страны.

"Эта тема будет держать (в напряжении. — Ред.) очень долго", — сказала она.

Как сообщалось, в аэропорту Кабула началась давка, потому что многие люди пытаются покинуть страну. Между тем СМИ сообщают о пяти погибших в аэропорту. По словам одного из свидетелей, точно не известно, как погибли люди — от выстрелов, или в большой пробке. Другой рассказал, что видел, как погибших несли к автомобилю.

Читайте также:

Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин

"Мы" Талибан ": в Кабуле среди бела дня грабят местных

Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали жуткие кадры из Кабула

Новости мира: с Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку