Талибы захватили очередную столицу провинции Афганистана: что произошло

Они подняли свой флаг на центральной площади.

Сторонники радикального движения "Талибан" захватили город Пули-Хумри, который является административным центром провинции Баглан, расположенной на севере Афганистана.

Об этом пишет AFP.

По информации СМИ, талибы находятся в городе, они подняли свой флаг на центральной площади, а также у резиденции губернатора. Сообщается, что правительственные силы были вынуждены отступить.

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Агентство пишет, что это уже восьмой административный центр, оказавшийся в руках радикалов за последние дни.

Ранее движение "Талибан" захватило город Зарандж (столица провинции Нимроз), город Шибарган (столица провинции Джаузджан), город Талукан (провинция Тахар), город Сари-Пуль (столица одноименной провинции), город Кундуз (столица одноименной провинции) и другие.

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Это произошло на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров. Между тем вывод войск США завершен более чем на 95%.

Как сообщалось, боевики исламистского движения "Талибан" взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.

Напомним, ранее военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов по позициям радикального исламистского движения "Талибан".

Как сообщалось, ситуация в Афганистане обострилась, а талибы активизировались после того, как Соединенные Штаты Америки сообщили о выводе своих военных из страны. В конце прошлой недели они оставили аэродром Баграм, который был главной базой коалиционных сил в стране. В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.

Новости мира: исламистское движение Талибан захватывает Афганистан после вывода американских войск

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