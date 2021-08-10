Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана: что произошло

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории.

Талибы взяли под контроль город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана.

Об этом пишет "Интерфакс".

Это шестой город в Афганистане масштаба столицы провинции, захваченный талибами.

В случае с Айбаком талибы вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

"Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города", — заявил заместитель губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани, уточнив, что теперь талибы полностью контролируют Айбак.

Также "Талибан" объявил, что его бойцы вошли в Мазари-Шариф - крупнейший город на севере Афганистана, однако пока эта информация не подтверждена.

Ранее движение "Талибан" захватило город Зарандж (столица провинции Нимроз), город Шибарган (столица провинции Джаузджан), город Талукан (провинция Тахар), город Сари-Пуль (столица одноименной провинции), город Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Это произошло на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров. Между тем вывод войск США завершен более чем на 95%.

Как сообщалось, боевики исламистского движения "Талибан" взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.

Напомним, ранее военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов по позициям радикального исламистского движения "Талибан".

Новости мира: исламистское движение Талибан захватывает Афганистан после вывода американских войск

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