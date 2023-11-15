"Там, где Киев поступал по-своему, не прислушиваясь к Западу, все выходило" — Фейгин о позиции Зеленского

Российский журналист и правозащитник Марк Фейгин подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения России, когда Украина меньше шла на уступки Западу, все получалось лучше.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Там, где Киев поступал по-своему, не прислушиваясь к Западу, все выходило по-его. Например, как только началась война, президенту Зеленскому говорили: "Ты уезжай". Но он же не уехал. И получилось по-его, он заставил Запад начать более решительную поддержку Украины, продемонстрировав, уверенность в себе и готовность продолжать борьбу. То есть, чем тверже позиция Украины, чем она не идет на компромиссы против себя, тем Запад уступчивее", — объясняет Фейгин.

Российский правозащитник также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал себя человеком волевым, не уступчивым, однако Западу это не нравится.

Напомним, у Зеленского назвали год, который станет решающим в войне против РФ.

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