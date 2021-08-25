"Там пылает": Кулеба рассказал про истерическую реакцию России на Крымскую платформу

"Там пылает": Кулеба рассказал про истерическую реакцию России на Крымскую платформу

В историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций.

За последние два дня вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

Как пишет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве.

Кулеба также выделил ряд цитат из материалов зарубежной прессы:

"Украина настаивает на своем праве на Крым", — заголовок швейцарской газеты Blick.

"Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма", — пишет японское новостное агентство Jiji Press.

Международное французское радио RFI: "Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве происходит запуск Крымской платформы — первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыма... Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля". Кстати, это одно из самых популярных радио в мире с аудиторией более чем 35 миллионов человек.

Даже в далекой дружественный нам Бразилии издание Estado De Minas пишет: "Представители почти 50 стран мира собрались в Киеве, чтобы прекратить оккупацию украинского полуострова Крым". Издали цифры немного растут, а формулировки немного упрощаются. Но в нашу пользу.

"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым назад в повестку дня мировой дипломатии... поразительно, что он получил так много поддержки", — говорит британский аналитик по вопросам безопасности The Economist Шашанке Джоши.

"Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", — заключает эксперт в болгарском издании Frognews.

Глава МИД Украины также вспомнил про бурную реакцию России на Крымскую платформу.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Коротко говоря: Слава Украине!", — констатировал Кулеба.

Напомним, Россия — оккупант — это признано странами, которые подписали декларацию первой Крымской платформы. Историческое событие состоялось 23 августа в Киеве. В столицу Украины съехались многочисленные делегации. И все присутствующие на саммите заявили, что Крым — это Украина.

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