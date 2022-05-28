"Там спектакль продолжается": военный эксперт оценил шансы нападения Беларуси

Военный эксперт Олег Жданов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на самом деле не собирается вступать в войну против Украины. Он лишь показывает, что его армия готовится к войне, но воевать еще не готова.

Об этом свидетельствует тот шаг Лукашенко, который он предпринял, объявив о формировании оперативного командования.

Свое мнение Жданов выразил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Лукашенко делает все, чтобы продемонстрировать, что его армия готовится, но к войне еще не готова. И очередной шаг в этом он сделал, когда объявил, что он будет формировать новый орган военного управления – оперативное командование. Пока он его сформирует, пока передаст войско, потом учения снова будут и все остальное", – сказал военный эксперт.

"Поэтому там спектакль продолжается и настроения в обществе и в армии склоняются к тому, что "это не наша война", и белорусский народ не желает участвовать в этой войне. Поэтому я думаю, что шанс сохранить хоть в этом нейтралитет для Беларуси у Лукашенко достаточно высокий", — добавил Жданов.

Он также прокомментировал указ Лукашенко о создании в Беларуси "народного ополчения". По мнению Жданова, самопровозглашенный президент понимает, что одной только армии ему не хватит, если Россия начнет расшатывать ситуацию в Беларуси.

"Я бы допустил, что это паника у самого Лукашенко. Дело в том, что есть информация, что в Минск приезжают ребята-россияне 20-30 лет и поселяются в хостелах. Это мне напоминает события в областных центрах Украины, которые подпадали под проект "Новороссия" 2014 года, когда привозили титушек и они потом устраивали пророссийские митинги. И потому Лукашенко понимает, что армии не хватит, если Россия начнет расшатывать ситуацию в плане или принуждения его ко вступлению в войну, или вообще его отстранения от власти для назначения военного кабинета – там есть, кого назначать", – объяснил эксперт.

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"Кстати, очень парадоксальный шаг, потому что еще нет двух лет, как он насиловал белорусский народ, избивал их дубинками и травил газом, а теперь он хочет, чтобы они стали в ополчение и защищали в том числе и его, в том числе и его должность", – заметил Жданов.

Напомним, 26 мая Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженными силами Беларуси на южном, украинском направлении.

Уже 27 мая стало известно, что Лукашенко поручил минобороны создать "народное ополчение" – вспомогательное войско добровольцев.

Лукашенко создает оперативное командование вооруженными силами Беларуси на территории Украины

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