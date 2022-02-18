"Там живут наши братья": Шмыгаль проверит слова главы Закарпатской ОГА о "родственниках в РФ"

"Там живут наши братья": Шмыгаль проверит слова главы Закарпатской ОГА о "родственниках в РФ"

Виктор Микита уже объяснил свои слова на странице в соцсети.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал проверить слова главы Закарпатской облгосадминистрации Виктора Микиты, который во время заседания ОГА в День единения заявил, что в России живут наши "братья".

"Там живут наши братья. Население (России — Ред.) — это наши братья, действительно. Но руководство РФ, к сожалению, недружественное. Оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение… Если мы с вами, рожденные в СССР, меняли свою ментальность и отношение, чтобы защитить свою страну, это уже наши дети, они получают другую информацию относительно наших отношений с зарубежными соседями", — сказал Микита, призвав украинцев к единству.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 февраля, что правительство проверит эти высказывания.

"Проведем соответствующее исследование или, при необходимости, расследование слов и в случае, если будут на это юридические основания, примем соответствующие меры", — отметил он.

Позже руководитель Закарпатской области опубликовал пост, в котором объяснил свои слова.

"На территории РФ проживает 10-ти миллионная украинская община, которая находится под постоянным информационным давлением страны-агрессора. И потому, что они по разным причинам сегодня живут на территории России, возможно, имеют гражданство и тяжело работают для того, чтобы прокормить семьи" — украинцами они не перестали быть. Поэтому для них сегодня должна звучать риторика объединения, а не риторика угроз. Они часть Украины, часть нашего народа, которая сегодня проживает в других территориальных пределах", — написал Никита.

Напомним:

Против депутата Одесского городского совета от "Партии Шария" Ильи Фреймана, который убрал со стола однопартийцев флаги Украины, начали уголовное производство. Депутату инкриминируют надругательство над государственным флагом.

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