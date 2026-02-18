Тандем "Уиткофф и Зяткофф": Трамп отдал судьбу Украины в руки своих бизнес-партнеров

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер / © Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на неформальных эмиссаров, отодвигая профессиональных дипломатов на второй план. Зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф оказались в центре переговоров и пытаются применить логику бизнес-сделок к затяжной войне в Украине и ядерному кризису с Ираном.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В течение последнего года администрация Трампа использовала нестандартные подходы во внешней политике — от нетрадиционной дипломатии до «дипломатии канонерок», а в самых чувствительных ситуациях — даже переговоры без участия профессиональных дипломатов.

В Белом доме 17 февраля фактически попытались совместить все эти методы. В Женеве ближайшие доверенные представители президента США утром проводили переговоры с иранской стороной, а уже после обеда встречались с российскими и украинскими делегациями.

Это продемонстрировало убеждение Трампа, что Госдепартамент и Совет национальной безопасности — структуры, которые десятилетиями координировали международные переговоры США, — могут оставаться вне процесса. Именно поэтому Уиткофф и Кушнер возглавили усилия по урегулированию как иранской ядерной проблемы, длящейся более 20 лет, так и войны в Украине, которая уже приближается к пятому году.

Трамп полностью полагается на стиль работы Уиткоффа и Кушнера

По данным источников, Трамп полностью полагается на стиль работы Уиткоффа и Кушнера. Доверие к ним укрепили результаты прошлогодних переговоров, когда удалось достичь перемирия в Газе и возвращения всех израильских заложников, которых удерживал ХАМАС. Россия, Турция и государства Персидского залива также положительно восприняли участие представителей президента США, поскольку их подход сформирован бизнес-переговорами в сфере недвижимости и предполагает большую гибкость.

Они ведут переговоры на языке соглашений и почти не акцентируют на темах демократии или прав человека. Кроме того, их партнеры по переговорам нередко связаны с бизнес-интересами семей Трампа и Уиткоффа.

«Некоторые страны действительно приветствуют такую неформальную структуру в Белом доме Трампа», — сказала исследовательница Brookings Institution Асли Айдинташбас. В то же время она добавила: «Я не видела, чтобы кто-то был особенно впечатлен дипломатическими навыками нынешней команды».

Как в России воспринимают Уиткоффа и Кушнера?

Близкий к Кремлю источник сообщил, что российские чиновники отмечают открытость и энтузиазм Уиткоффа, хотя иногда сомневаются в его надежности как посредника. На начальном этапе он почти не привлекал к переговорам американских специалистов.

Позже российская сторона начала более позитивно оценивать участие Кушнера из-за его более системного и структурированного подхода. В России даже появилось ироничное прозвище для этого тандема — «Уиткофф и Зяткофф».

В Иране Кушнера также называют «Дамад Трамп» — персидским словом «зять». Иранские медиа активно освещают его роль в переговорах. Политолог Ахмад Зейдабади написал, что участие Кушнера является «положительным», ведь он «представляет прагматичную и более мягкую сторону Трампа».

Метод Уиткоффа и Кушнера базируется на подходе «людей сделок»

Сам Кушнер ранее объяснял, что их метод базируется на подходе «людей сделок», которые должны «понимать людей». Уиткофф стал известным в бизнесе благодаря крупным сделкам, в частности покупке небоскреба Woolworth Building в 1998 году. Кушнер продолжил девелоперский бизнес своего отца и впоследствии расширил его до инвестиционной деятельности.

Кушнер не занимает государственной должности и не получает зарплаты из бюджета, тогда как Уиткофф формально имеет статус специального посланника США.

Во время первого президентского срока Трампа Кушнер играл ключевую роль в «Авраамовых соглашениях», нормализовавших отношения Израиля с несколькими арабскими странами. В прошлом году его участие в переговорах по перемирию в Газе получило одобрительные оценки даже от некоторых демократов.

Сторонники администрации считают, что большое состояние обоих переговорщиков делает их менее зависимыми от внешнего влияния. В то же время оба сталкиваются с вопросами о возможных конфликтах интересов.

Сын Уиткоффа возглавляет криптокомпанию семьи Трампа, значительную долю которой в прошлом году приобрел инвестфонд, связанный с ОАЭ. Кушнер также привлек миллиардные инвестиции от государственных фондов Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Несмотря на активные контакты, Россия затягивает переговоры

Несмотря на активные контакты, и Россия, и Иран придерживаются похожей тактики — затягивание переговоров.

На Мюнхенской конференции по безопасности участники переговоров по Украине неоднократно отмечали: у Москвы есть достаточно оснований участвовать в переговорах, но она не спешит заключать соглашение.

По словам западных чиновников, президент России Владимир Путин убежден в своем превосходстве и считает, что даже если для полного контроля над Донбассом понадобится еще 18 — 24 месяца, каждый день войны укрепляет его позиции.

Для Ирана затягивание переговоров также является способом сохранить режим. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что достичь договоренностей будет непросто, ведь там решения принимают «радикальные шиитские клирики».

Подход Трампа относительно войны в Украине

В то же время подход Трампа к двум кризисам отличается. В случае Ирана он сочетает дипломатическое давление с угрозой скорой военной операции. Относительно войны России против Украины — наоборот, президент США уменьшил военное давление, остановив прямые поставки вооружения, которые активно поддерживались Конгрессом при президентстве Джо Байдена.

Параллельно США усилили санкции против российского «теневого флота» и даже обсуждают перспективы американских инвестиций в Россию в случае заключения соглашения.

Аналитики не исключают, что Путин может согласиться на прекращение войны, если получит масштабное потепление отношений с США и вывод украинских сил с остального Донбасса.

Между тем Трамп периодически жалуется, что Путин «водит его за нос», и в течение года попеременно обвинял в негибкости то Украину, то Россию. Сейчас глава Белого дома снова критикует Украину и ее руководство, подчеркивая, что они недооценивают тот факт, что Россия является большим государством и обладает ядерным оружием.

Напомним, на прошлой неделе на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также отдельную встречу с Уиткоффом и Кушнером. С Рубио обсудили ситуацию на фронте, энергобезопасность зимой и подготовку к результативным переговорам в Женеве, в частности вопросы гарантий безопасности и экономического восстановления. На встрече с представителями Трампа обсуждали наработки после Абу-Даби накануне трехстороннего саммита Украина-США-Россия.

17 февраля в Женеве состоялся первый раунд трехсторонних переговоров по завершению войны с участием делегаций Украины, США и России. Уиткофф заявил о «значительном прогрессе». Он отметил, что усилия Трампа позволили сблизить стороны для прекращения войны. Спецпосланник проинформировал, что делегации согласились передать наработки своим лидерам и продолжить работу над достижением мирного соглашения.