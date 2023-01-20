Танки Leopard не вошли в новый пакет помощи от Финляндии

Вопрос поставки танков Leopard 2 в Украине будет обсуждаться отдельно, говорят в Минобороны Финляндии.

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, однако танки Leopard 2 не входят в него. Решение об их возможной поставке будет принято отдельно.

Об этом заявил специальный советник Министра обороны Финляндии Миика Пинноне, передает Reuters.

Новый пакет финской помощи, как заявлялось, будет включать в себя тяжелое оружие на общую сумму в 400 миллионов евро.

"Могу только сказать, что в этот пакет не входят танки Leopard", — заявил чиновник.

Отмечается, что вопросы поставки танков Leopard 2 в Украину будут обсуждаться в рамках встречи министров обороны стран-партнеров Украины на базе Рамштайн в Германии 20 января.

Известно, что в Финляндии имеется около 200 танков Leopard, часть из которых может быть передана Украине.

Напомним, сегодня Финляндия заявила о предоставлении Украине 12 партии военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро. Туда войдет тяжелое вооружение и боеприпасы, впрочем, какие именно – не сообщается в целях безопасности.

Танки Leopard для Украины.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности его страны передать Украине определенное количество танков Leopard. Но для осуществления поставки требуется разрешение Германии, поскольку она является производителем танков Leopard 2. Впрочем, в ФРГ до сих пор размышляют, передавать ли эту технику Украине.

По данным CNN, накануне заседания "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин во время переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

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