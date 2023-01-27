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Танки от Канады для Украины и уничтожение главаря ИГИЛ в Сомали: главные новости ночи 27 января

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9777
Время на прочтение
1 мин
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Танки от Канады для Украины и уничтожение главаря ИГИЛ в Сомали: главные новости ночи 27 января

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 января 2023:

  • США планируют приобрести новые танки Abrams для передачи Украине – Пентагон Читать далее –>
  • Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2 Читать далее –>
  • Танковая коалиция растет: Резников поблагодарил Канаду за отправление в Украину Leopard 2 Читать далее –>
  • Европейский Союз анонсировал создание донорской координационной платформы для восстановления Украины Читать далее –>
  • Американские военные уничтожили главаря ИГИЛ в Сомали Читать далее –>

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9777
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