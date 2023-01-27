Танки от Канады для Украины и уничтожение главаря ИГИЛ в Сомали: главные новости ночи 27 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 января 2023:
- США планируют приобрести новые танки Abrams для передачи Украине – Пентагон Читать далее –>
- Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2 Читать далее –>
- Танковая коалиция растет: Резников поблагодарил Канаду за отправление в Украину Leopard 2 Читать далее –>
- Европейский Союз анонсировал создание донорской координационной платформы для восстановления Украины Читать далее –>
- Американские военные уничтожили главаря ИГИЛ в Сомали Читать далее –>
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