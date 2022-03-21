Танки с белой раскраской и срочники: Монастырский рассказал, какие резервы РФ планирует отправить к границам Украины

Каждый день борьбы Украины приближает нас к победе.

В России сейчас собираются силы для того, чтобы направлять со своей территории срочников к границам Украины.

Об этом заявил в эфире украинских телеканалов министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет Укринформ.

ТСН.ua

"Мы знаем, что сейчас собираются также силы (в России – ред.) чтобы направлять оттуда срочников, людей, которые никогда не держали в руках оружие (до границ Украины – ред.). Мы уже отмечаем, что передаются танки с белой раскраской, которые должны были, по замыслу, воевать в Сибири и никогда не применяться у нас, и все это перебрасывается сейчас в границы Украины. И очевидно, будет сожжено вскоре именно здесь", — заявил он.

Также он уверен, что каждый день борьбы Украины и каждый день наших активных действий на фронте и в тылу приближает нас к победе.

"По действиям и переворотам там – мы получаем очень много информации как от нашей разведки, так и от разведок наших международных партнеров. Конечно, экономические санкции действуют, и напряжение в российских элитах растет. В частности, первые лица экономики РФ пытались выехать за пределы (России – ред.), вывезти свое состояние. И это уже говорит о том, что действительно экономическое устройство РФ пошатнулось. Но в то же время не надо обманывать себя тем, что он рухнул", - резюмировал министр.

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