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Танковая коалиция растет: Резников поблагодарил Канаду за отправку в Украину Leopard 2

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1248
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Танковая коалиция растет: Резников поблагодарил Канаду за отправку в Украину Leopard 2

Фото: Associated Press

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Канаду за решение предоставить Украине танки Leopard 2.

Об этом он написал в соцсетях.

"Только 18 января я обсуждал наши ключевые потребности с моей канадской коллегой и подругой Анитой Ананд в Киеве, 20 января — на Рамштайне 8. Сегодня Анита Ананд заявила об отправке Украине четырех своих танков Leopard 2 немецкого производства ! Challengers, Abrams, Leopards! коалиция растет! Продолжение следует!", — заметил чиновник.

"Украинская армия будет иметь орудие для освобождения нашей земли! Спасибо моей замечательной подруге и коллеге Анити Ананд, которая сегодня объявила об этом решении. Спасибо Премьер-министру Канады и всему канадскому народу!", — добавил он.

Передача танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января сообщил о решении передать Украине 14 танков своих Leopard 2. ФРГ также предоставила разрешение другим государствам передавать эти немецкие танки в Украину.

Leopard 2 могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца, но позже сроки уточнили.

25 января также было объявлено о решении США передать Украине 31 танк M1 Abrams. В Белом доме проинформировали, что процесс поставки техники может занять месяцы.

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Дата публикации
Просмотры
1248
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