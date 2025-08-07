Тарифы США против Индии: Грэм заявил о "переломном моменте"

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал «переломным моментом» решение президента США Дональда Трампа о повышении тарифов против Индии за покупку российской нефти.

Об этом политик написал в соцсети X.

«Решение президента Трампа взяться за страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть, — это переломный момент. Эти страны вот-вот заплатят давно назревающую и высокую цену«, — говорится в заявлении Грэма.

Сенатор поблагодарил своих «европейских друзей», которые помогают Украине. В то же время подчеркнул, что покупка российской нефти у Индии должна прекратиться.

«Однако и я, и многие другие не можем не замечать, что вы покупаете нефть у Индии — которая, в свою очередь, приобрела ее у России. Мы следим за этим. Это должно прекратиться немедленно», — резюмировал политик.

Напомним, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии из-за того, что она покупает и перепродает российскую нефть.

После решения по Индии президент США анонсировал «много вторичных санкций" против торговых партнеров России. Трамп не исключил введения пошлин и против Китая.