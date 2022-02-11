Тайна длинного стола Путина раскрыта: Макрон отказался от ПЦР-теста, чтобы россияне не получили его ДНК - СМИ

Тайна длинного стола Путина раскрыта: Макрон отказался от ПЦР-теста, чтобы россияне не получили его ДНК - СМИ

Из-за отсутствия у президента Франции теста на коронавирус во время встречи лидеров держали на расстоянии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать российский тест на коронавирус, чтобы РФ не получила его ДНК.

Об этом со ссылкой на два источника в окружении Макрона, сообщает Reuters.

Отмечается, что по прибытии в Россию для переговоров с Путиным президента Франции поставили перед выбором: либо сделать ПЦР-тест российского производства, чтобы ему разрешили приблизиться к президенту РФ, либо отказаться и держаться на расстоянии.

"Мы прекрасно знали, что это означало отсутствие рукопожатия и длинный стол. Но мы не могли принять тот факт, что они (Россия — ред.) получат доступ к ДНК президента", — отметил один из собеседников.

По информации другого источника, Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест, а сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его личным врачом в России.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", – отметил собеседник.

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Как пишут росСМИ, длина этого стола была пять метров. В Кремле отреагировали и объяснили, что такой формат общения президентов – на далеком расстоянии друг от друга – это ради соблюдения противоэпидемических ограничений во время пандемии коронавируса. Интересно, что во время недавнего визита в РФ премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил СМИ, что еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом.

В то же время, во время встречи с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым 10 февраля Путин уже сидел за коротким столом и не соблюдал социальную дистанцию.

Напомним:

В понедельник, 7 февраля, в Москве состоялись переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Украины. В то же время, особое внимание пользователей Сети привлек длинный белый овальный стол, за которым велись переговоры. Официальные снимки по встрече разместила администрация президента РФ. Сразу после опубликованных фото в соцсетях начали появиться шутки по этому поводу.

ТСН.ua собрал ряд фотожаб и мемов, которые заполонили социальные сети.

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