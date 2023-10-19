Тайна Зеленского и Байдена: как в США более года принимали решение о передаче ATACMS

После месяцев отказов отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, президент Байден изменил свое мнение. Теперь он больше не опасается так называемых "красных линий" Путина.

С первых дней войны в Украине президент Владимир Зеленский говорил президенту Байдену, что ему нужно больше всего с оружия: ракеты большой дальности, в частности ATACMS, которые могут достать до российских авиабаз на расстоянии более 160 км. Месяцами у Байдена был один ответ, как публично, так и во время его иногда напряженных частных встреч с Зеленским: "Нет".

Однако теперь ситуация изменилась, пишет издание The New York Times.

Это стало очевидным после взрывов на двух авиабазах на подконтрольной России территории на юге и востоке Украины. Среди обломков российских вертолетов были доказательства того, что базы были поражены американскими ATACMS, которые были последней большой невыполненной просьбой Зеленского.

В этом случае давление было сильным. Оно было с одной стороны от членов Конгресса, с другой — от самого Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, когда украинский лидер не скрывал своего гнева из-за того, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заблокировали какие-либо четкие заявления о членстве Украины в НАТО.

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Тогда с горечью он сказал журналистам, что "нет решения" Байдена по вопросу ATACMS, и добавил: "Лучше не поднимать этот вопрос, потому что есть ожидания людей, военных, всех". Тогда Зеленский сказал, что было бы лучше "сначала это сделать, а затем делиться информацией о том, как это произошло".

Официальные лица в Белом доме теперь говорят, что Байден проводил тщательные проверки, чтобы убедиться, что оружие будет отвечать потребностям. Эти исследования происходили в момент разногласий в администрации Байдена. Государственный секретарь Энтони Блинкен давно настаивал на том, чтобы украинцам быстрее дали больше оружия. В противном случае, сказал Блинкен, Соединенные Штаты выглядели нежелающими оказывать помощь и реагировать. Публично он был более сдержанным.

Министр обороны США Ллойд Остин занимал другую сторону. Соединенные Штаты имели ограниченное количество ATACMS, и передача их украинцам якобы сделала бы Соединенные Штаты и их союзников уязвимыми.

Был и вопрос бюджета. Белый дом тратил более 40 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине, и все большее число республиканцев возражали против увеличения расходов. ATACMS стоили недешево, около 1,5 миллиона долларов каждая.

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В сентябре группа, организованная Салливаном и Файнером (заместителем Салливана), вернулась с анализом и предложением. Они пришли к выводу, что эскалация войны в Украине больше не кажется серьезной проблемой. Британия начала снабжать свои ракеты Storm Shadow с дальностью примерно одинаковой с ATACMS, и Путин никак не отреагировал.

Целями были вертолеты и другие самолеты, которые россияне выстраивали на оккупированной территории обычно в аэропортах. На встречах мистер Остин согласился, поскольку обсуждаемая версия ATACMS имела радиус действия всего 100 миль (160 км) и была вооружена разбрасывающимися кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный ущерб незащищенным целям, как самолет.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, поскольку обломки, оставленные на земле, могут ранить гражданских лиц, часто детей, которые подхватывают их. Соединенные Штаты никогда не ратифицировали эту конвенцию, но вряд ли использовали это оружие. Наконец, в июле Соединенные Штаты отправили Украине другие типы кассетных боеприпасов, что вызвало широкое осуждение.

Предложение отправить ATACMS наконец поддержали другие официальные лица администрации, и Байден согласился. Он сообщил об этом Зеленскому, когда они встретились в Вашингтоне в прошлом месяце. Но тогда это решение договорились не разглашать.

О нем стало известно, но детали по срокам доставки оставались в тайне. Это было частью замысла застать россиян врасплох, прежде чем они успели вывести свои вертолеты за пределы радиуса действия. И, похоже, все удалось.

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Напомним, 17 октября Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Впоследствии в Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров. Видео запуска ракет ATACMS уже обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сам запуск ракет, вероятнее всего, производился с РСЗО HIMARS.

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