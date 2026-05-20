Тайная программа по подготовке военных РФ для войны в Украине: Китай отреагировал на утечку данных

В Китае прокомментировали сообщения о секретных программах для российских военных.

Елена Капник
Флаг Китая. / © Associated Press

Официальный Пекин отрицает информацию СМИ о тайной подготовке в Китае российских военных, участвовавших в войне против Украины, и призывает воздерживаться от эскалации.

Об этом говорится в ответе МИД КНР, предоставленном по запросу «Укринформа».

«В вопросе украинского кризиса (так КНР официально называет войну — Ред.) Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам», — говорится в ответе.

Отмечается, что Пекин придерживается «последовательной и четкой» позиции. В то же время, подчеркнули в КНР, «стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других».

Тайная подготовка россиян в Китае — что известно

Reuters получило секретные документы и данные европейских разведок о том, что Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины Основное внимание во время такой военной подготовки уделяли БпЛА. По данным издания, информация о закрытых учебных программах содержится в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном военными чиновниками 2 июля 2025-го.

В то же время, аналитики ISW отмечают: договоренности между РФ и Китаем свидетельствуют о том, что Москва и ее союзники используют войну в Украине для военного обучения и испытаний. В частности, многие россияне, участвовавшие в учениях в КНР, имели достаточно высокий ранг, чтобы передавать полученные уроки ниже по командной цепочке.

