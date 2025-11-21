Тайная цель США: как "мирный план" используют для давления на Зеленского

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Информационная волна о «мирном плане Трампа» и его 28 пунктах свидетельствует не столько о начале реальных переговоров, сколько о попытке Соединенных Штатов значительно активизировать давление на Украину.

Об этом заявил кандидат политических наук Максим Яли для Telegraf.

Эксперт подчеркнул, что появление плана не случайно и напрямую связано со скандалом «Миндичгейт». Американская сторона и лично Дональд Трамп пытаются воспользоваться этим ослаблением позиции Зеленского внутри Украины.

«Американская сторона будет пытаться этим ослаблением позиции Зеленского… воспользоваться. Как и тем, что могут быть обнародованы новые серии этого скандала», — объяснил Яли.

В ответ на это давление президент Зеленский пытается привлечься поддержкой ключевых европейских партнеров (Германии, Франции, Великобритании), чтобы смягчить пункты плана, пересекающие «красные линии» Украины.

Яли подтвердил, что план, разрабатываемый с участием представителей России, содержит значительное количество «пряников» для Кремля. Хотя давление осуществляется на обе стороны (падение цен на нефть РФ, санкции, разрешение бить ATACMS по территории России), уступки Москве значительны:

Запрет Украины в НАТО.

Размораживание российских активов.

Сокращение ВСУ.

Возвращение России в G8.

Эксперт считает, что такой баланс, к сожалению, складывается «не в пользу Украины», но выгоден для России.

Ключевая, но скрытая цель плана геополитическая и не касается непосредственно Украины.

США рассматривают Китай как своего главного соперника. Именно поэтому план Трампа предлагает России значительные экономические и политические поощрения (возврат в G8, общие экономические проекты).

«Одна из целей этого плана — перетащить Россию на свою сторону, вывести ее по крайней мере из тотальной зависимости от Китая. Трамп на такие уступки готов пойти по цене, к сожалению, украинских национальных интересов, чтобы удовлетворить Россию и поощрить ее перестать быть противником Запада», — подытожил Максим Яли.

Напомним, в тексте «мирного предложения» США, переданном Украине, аналитики обнаружили обороты речи, выглядящие как прямой перевод с русского. Некоторые фразы непривычны для английского, но естественны в русском, что усиливает подозрения в авторстве документа.

Ранее Белый дом признал, что над текстом работали представитель Кремля Кирилл Дмитриев и спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф, а Украину и европейские страны фактически отстранили от процесса подготовки.