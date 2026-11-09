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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Тайная встреча перед Абу-Даби: что Кушнер и Виткофф согласовывают с Украиной и ЕС вопреки Кремлю

Спецпредставители Трампа готовятся к переговорам с Украиной и европейскими партнерами в ОАЭ.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Стив Виткофф и Джаред Кушнер

Стив Виткофф и Джаред Кушнер / © Getty Images

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф перед трехсторонними переговорами Украины, США и России в Абу-Даби проведут консультации с представителями Киева, ЕС и европейскими партнерами.

Об этом Джаред Кушнер сообщил в соцсети X.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: с кем встретятся представители Трампа

По словам спецпредставителя Трампа, перед двухдневными трехсторонними переговорами Кушнер и Виткофф проведут встречи с представителями Украины, Евросоюза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

«Чтобы продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины, которые мы проводили в последние несколько недель», — отметил Кушнер.

Он подчеркнул, что это будут первые трехсторонние переговоры с февраля 2026 года.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины: что предлагает Трамп

По словам Кушнера, президент США Дональд Трамп «решительно настроен» положить конец войне, которая привела к огромным человеческим потерям, разрушениям и страданиям. Американская сторона заявляет, что работает над переговорным решением, которое должно обеспечить длительный мир.

«Мы упорно работаем над поиском переговорного решения, которое обеспечит длительный мир и создаст условия для существования суверенной, безопасной и преуспевающей Украины в условиях более стабильной европейской системы безопасности», — сказал Кушнер.

Спецпредставителя президента США озвучил четыре ключевых приоритета будущих консультаций:

  • прекращение боевых действий;

  • разработка надежных гарантий и механизмов безопасности на послевоенный период;

  • подготовка комплексного плана экономического обновления Украины;

  • продвижение гуманитарных мер.

Особое внимание планируется уделить возвращению военнопленных и гражданских лиц. По его словам, США вместе с Украиной, ЕС и европейскими партнерами работают над обеспечением послевоенных финансовых потребностей Украины, восстановлением, поддержкой критически важной инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для долгосрочного экономического роста.

«Важной частью этого процесса является поощрение всех сторон серьезного осмысления того, что будет происходить после войны», — подчеркнул Кушнер.

Он также отметил, что достижение всеобъемлющего и длительного урегулирования потребует прямых контактов между Россией и европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности. Переговоры в Абу-Даби, по его словам, должны создать условия для начала таких контактов в рамках более широкого многостороннего процесса.

Кушнер подчеркнул, что действующие европейские соглашения и институты безопасности являются важной основой для этой работы. В то же время следует определить недостатки имеющихся механизмов и выяснить, какие практические изменения необходимы для повышения их эффективности.

«Наши обсуждения будут сосредоточены на усилении консультаций, налаживании надежных каналов кризисной коммуникации, повышении военной прозрачности и взаимных мерах по снижению рисков эскалации с полным уважением к суверенитету и праву каждого государства самостоятельно принимать решения», — сказал Кушнер.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — что известно о встрече

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Накануне спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча состоится в формате переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов. По его словам, непосредственное участие европейских стран в ней не предполагается.

Впрочем, впоследствии стало известно, что в Абу-Даби также прибудут представители Европейского Союза, НАТО и европейских стран. Они будут находиться в ОАЭ в те же дни и проведут координационные консультации с украинской стороной.

Возглавит украинскую переговорную делегацию руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Кроме того, в переговорах примет участие аналитик от Службы внешней разведки. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

9 ноября глава Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация направляется в Абу-Даби. Он отметил важность координации с европейскими партнерами и согласования общих позиций относительно дальнейших шагов в дипломатическом процессе. По словам Умерова, Украина работает над тем, чтобы Европа была участником процесса достижения мира.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главной темой переговоров в Абу-Даби якобы станут вопросы безопасности Украины и России. Он отметил, что гарантии безопасности должны стать одним из ключевых вопросов встречи.

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