Тайная встреча России и Германии относительно Украины: в МИД отреагировали на переговоры в Баку

Георгий Тихий / © МИД Украины

Реклама

Неофициальная встреча бывших чиновников Германии и представителей России в Баку не имеет практического значения для мирного процесса.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам.

Тихий подчеркнул, что украинская сторона не уполномочивала участников встречи представлять ее интересы или вести переговоры относительно завершения войны.

Реклама

«Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю», — заявил спикер МИД.

По имеющейся информации, в неофициальную немецкую делегацию входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Российскую сторону представляли председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев и бывший премьер-министр России Виктор Зубков, возглавляющий ныне совет директоров «Газпрома».

Что известно о тайной встрече в Баку

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в середине июля в Баку прошла неофициальная встреча российских и немецких представителей, во время которой могли обсуждать завершение войны в Украине.

Реклама

По его словам, 12 июля в столицу Азербайджана рейсом из Берлина прибыли представители Германии, которые оставались там до 14 июля. В тот же день из Москвы прилетели представители России, среди которых Виктор Зубков.

Алиев заявил, что власти Азербайджана о проведении встречи не предупреждали.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, потому что мы не были на этой встрече. Однако данные о полетах позволяют мне утверждать, что в Баку действительно прошла секретная встреча», — сказал президент Азербайджана.

В то же время Алиев отметил, что Азербайджан будет приветствовать подобные контакты, если они будут способствовать завершению войны.

Реклама

Новости партнеров