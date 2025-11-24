ТСН в социальных сетях

Тайная встреча "Слуг народа": требовали ли депутаты уволить Ермака и что ответил Зеленский

Глава партии «Слуга народа» подтвердила, что на встрече с Зеленским обсуждали увольнение руководителя ОП.

Дмитрий Гулийчук
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Getty Images

На закрытой встрече Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» 20 ноября действительно подняли вопрос об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом заявила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в эфире телемарафона.

Шуляк заверила, что разговор нардепов-«слуг» с президентом Зеленским был достаточно «эмоциональным, откровенным и искренним».

В начале встречи, по предложению главы фракции Давида Арахамии, «слуги народа» договорились проводить ее на условиях «офрек» — то есть не под запись. Шуляк признала, что в ее фракции часто трудно соблюдать такие договоренности, ведь все равно случается «слив» информации.

«Ни для кого уже не секрет, что вопрос об увольнении Андрея Ермака поднимала Марьяна Безуглая. То есть этот вопрос стоял, президент на него ответил… Я не могу больше сказать, что этого требуют правила „офрек“, — пояснила Елена Шуляк.

Она отметила, что решение о назначении или увольнении руководителя Офиса президента принимает сам президент, а не фракция «Слуга народа».

Напомним, что 20 ноября президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции «Слуга народа» и чиновниками. По итогам встречи стало известно, что главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на слухи, все же не будут увольнять.

