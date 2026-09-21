Зеленский встретился с директором ЦРУ / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, встреча состоялась в аэропорту Шэннон в Ирландии во время дозаправки их самолетов.

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Оба источника, попросившие остаться анонимными, отказались раскрывать детали своего разговора.

Напомним, 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.

Американский журналист Майкл Вайс утверждал, что глава ЦРУ прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.

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Дональд Трамп опроверг эту информацию и заверил, что совершенно не обеспокоен возможным нападением России на НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, зачем директор ЦРУ летал в Москву.

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