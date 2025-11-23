Тайная встреча в Майами: Reuters узнало, как посланник Путина писал "мирный план"

Посланец Кремля Кирилл Дмитриев / © Getty Images

В США нарастает обеспокоенность и шквал критики по поводу скандального «мирного плана» для Украины, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на многочисленные источники, знакомые по этому вопросу.

В частности, официальные лица и законодатели обеспокоены тайной встречей, состоявшейся в конце октября в Майами, где представители Трампа встретились с Кириллом Дмитриевым — находящимся под американскими санкциями российским посланником. Выяснилось, что создание документа проходило без должного участия американских межведомственных структур.

Встреча в Майами: кто нарушил санкции ради «мирного плана»

Во встрече в Майами приняли участие специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф, зять президента Джареда Кушнера и Кирилла Дмитриева, возглавляющего один из крупнейших суверенных фондов России — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Именно РФПИ и лично Дмитриев были внесены в черный список правительством США в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что фактически запрещает американским гражданам иметь с ними дело.

Дмитриев является близким соратником президента РФ Владимира Путина и принимал ведущую роль в переговорах с США по поводу войны. По словам американского чиновника, администрация Трампа даже выдала специальное разрешение, чтобы обеспечить въезд Дмитриева в США.

Эта встреча вызвала критику со стороны украинцев и их союзников, поскольку этот план выглядит сильно наклонным в пользу российских интересов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не изменит интересам страны.

"Этот так называемый "мирный план" имеет реальные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он принесет мир", - заявил сенатор-республиканец Роджер Викер, глава комитета Сената США по вооруженным силам.

Что известно о сотрудничестве Дмитриева с командой Трампа

Обсуждение с Дмитриевым вызвало беспокойство среди чиновников Белого дома и на Капитолийском холме, поскольку Виткофф и Кушнер обошли межведомственные процессы. Многие чиновники Госдепартамента и Совета нацбезопасности даже не были ознакомлены с планом.

Дмитриев известен тем, что использовал свой пост в РФПИ для налаживания связей с западными правительствами и бизнесом. Еще во время первой администрации Трампа он активно устанавливал контакты для перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

В 2017 году он встречался с соратником Трампа Эриком Принсом на Сейшельских островах для обсуждения американо-российских отношений. Позже он координировал доставку аппаратов ИВЛ в США во время пандемии, что вызвало опасения в Министерстве финансов по поводу возможного нарушения США собственных санкций.

Требования Кремля и «измена» интересов Украины

План, переданный Украине через турецкое правительство, а затем представленный в Киеве, включает требования, которые ранее озвучивала Россия. Среди них Украина должна отказаться от части территории на востоке, которую она все еще контролирует; признать Крым российским и взять на себя обязательство не вступать в НАТО.

Хотя пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что план разработан для «лучшего беспроигрышного сценария» (win-win), условия плана противоречат жесткой позиции, которую ранее занимала администрация Трампа в отношении Москвы.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, также находившийся в Майами для обсуждения плана, позже назвал свою роль «технической» и возразил, что обсуждал детали по сути с американскими чиновниками.

Дональд Трамп ранее заявил, что ожидает подписания плана Зеленским до четверга, предупредив о возможном сокращении военной помощи в случае отказа.

Напомним, украинский кокус в Конгрессе США, в который входят около сотни американских законодателей, подверг резкой критике «мирный план» Дональда Трампа для Украины, назвав его неприемлемым. Конгрессмены заявили, что этот документ отражает интересы Кремля и фактически требует от Киева капитуляции.