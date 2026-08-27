Тайный визит главы ЦРУ в Москву: в России рассказали о «деликатных вопросах» переговоров

Джон Рэтклифф. / © Associated Press

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин похвастался встречей с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом во время его пребывания в Москве.

Об этом заявил чиновник страны-агрессорки, сообщают росСМИ.

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По словам Нарышкина, в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, относящихся к «компетенции спецслужб». В то же время, конкретного содержания разговора директор Службы внешней разведки России не раскрыл, но намекнул на «деликатные и особые вещи».

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«Компетенция разведывательных служб — это такая деликатная и особая вещь», — нагло высказался он.

При этом Нарышкин пытался приуменьшить значение встречи. Потому что, мол, такие контакты якобы «обычная практика» для руководителей разведслужб.

Переговоры с Рэтклиффом он назвал «рабочими». Нарышкин объяснил это тем, что якобы регулярно проводит личные или онлайн-встречи с председателями разведывательных и специальных служб разных стран.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поездка директора ЦРУ в Россию не носит чрезвычайный характер. По его словам, визит проходил «в неком полурутинном режиме».

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В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Москве во время визита Джона Рэтклиффа война России против Украины была среди обсуждаемых тем. Однако, считает он, эта тема не была главной.

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