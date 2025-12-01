Тайные договоренности: как США могут заблокировать Украине вступление в НАТО, не нарушая Конституцию

Флаги Украины, США и НАТО

На фоне продолжающихся мирных переговоров между США и Украиной изучаются "креативные решения", которые могут позволить обойти "красные линии" Киева, в частности, по вступлению в НАТО.

По данным источников CNN, переговорщики обсудили сценарий, согласно которому Украина может быть фактически лишена возможности присоединиться к Альянсу из-за договоренностей, заключенных между государствами-членами НАТО и Москвой.

Ранее одним из самых "проблемных требований" первоначального мирного предложения США было официальное закрепление отказа Украины от стремления к НАТО, что противоречит Конституции. Новый сценарий предлагает другой подход:

"Украину никто не заставит официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - сообщил источник CNN.

Однако, если США договорятся о чем-либо с Россией на двусторонней основе или если Россия получит какие-либо гарантии от НАТО на многосторонней основе, Украина не будет вовлечена в процесс принятия решений. Таким образом ее путь в Альянс будет де-факто заблокирован без юридического отказа со стороны Киева.

Изучение таких "креативных решений" проходит на фоне поездки американского переговорщика Виткоффа в Москву для переговоров в Кремле.

Источник CNN подчеркнул, что окончательное решение по этому "крайне щекотливому компромиссу" еще не принято. Оно, вероятно, будет непопулярно среди некоторых стран-членов НАТО и, в конце концов, должно быть принято Президентом Украины.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО сообщил, что несколько стран категорически против членства Украины.