председатель Европейского совета Антониу Кошта / © Associated Press

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В июне 2026 года главный советник президента Европейского совета Антониу Средства провел 2 закрытых телефонных разговора с чиновником из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина. Европейский Союз пошел на этот беспрецедентный шаг по подготовке надежной основы для будущих предметных переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Желание Европы присоединиться к мирному процессу

Некоторые страны Европейского Союза предлагают назначить специального посланника для ведения прямых переговоров с российскими властями для обеспечения мира. В то же время Германия, Франция и Великобритания обсуждают стратегию привлечения Кремля к мирному диалогу в тесной координации с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Европейские политики испытывают сильное давление и стремятся занять место за столом переговоров после того, как лидер США Дональд Трамп начал собственные контакты с Россией. Чиновники считают, что сейчас возник правильный случай для дипломатии, поскольку российские войска истощены, а экономические расходы Москвы стремительно растут.

Дополнительным ударом по доходам государства-агрессорки может стать потенциальное мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Это геополитическое решение неизбежно приведет к глобальному понижению цен на нефть и резко сократит экспортные энергетические поступления России.

Ультиматумы Путина и угроза Европейскому Союзу

Российский диктатор категорически отвергает какие-либо призывы к временному прекращению огня, аргументируя это тем, что такая пауза позволит украинской армии перевооружиться. Главным условием для подписания соглашения он называет полную передачу территорий Донецкой области под свой контроль, что абсолютно неприемлемо для официального Киева.

Дипломатические отношения между европейским блоком и Кремлем были фактически разорваны еще в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения. С этого момента стороны поддерживали только спорадические двусторонние контакты, ведь полноценное возобновление диалога с Москвой долгое время оставалось строгим табу.

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Эксперты предупреждают, что любая потенциальная встреча европейских лидеров с российским президентом может оказаться огромной пропагандистской победой врага. В то же время, политики понимают, что любое финальное соглашение о завершении боевых действий будет иметь критические последствия для собственной безопасности всего Европейского Союза.

Напомним, по мнению украинского дипломата и политика Романа Бессмертного, Путин будет воевать до одного момента, пока не будет реализовано единственное условие для начала переговоров . Дипломат объяснил, почему Кремль держится за войну, несмотря на то, что страна едва справляется с нагрузкой.

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