Тайные приложения к Плану победы: Зеленский рассказал детали

План победы Украины имеет не только пять пунктов, обнародованных, содержит еще и тайные приложения. Киев просит оказать помощь по этим засекреченным пунктам как можно раньше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября.

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. По таким чувствительным вопросам мы, конечно, просим помощи как можно раньше", — подчеркнул украинский лидер.

Как пример, Зеленский сказал решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

"Мы для этого будем использовать собственное оружие и возможности. Но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", — добавил президент.

По его словам, "лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров тоже".

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта нужно реализовать во время войны.

План победы от Зеленского: вступление в НАТО и усиление обороноспособности

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