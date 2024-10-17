Тайные приложения к Плану победы: Зеленский рассказал детали

Глава государства отмечает важность помощи и поддержки партнеров.
План победы Украины имеет не только пять пунктов, обнародованных, содержит еще и тайные приложения. Киев просит оказать помощь по этим засекреченным пунктам как можно раньше.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября.
"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. По таким чувствительным вопросам мы, конечно, просим помощи как можно раньше", — подчеркнул украинский лидер.
Как пример, Зеленский сказал решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.
"Мы для этого будем использовать собственное оружие и возможности. Но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", — добавил президент.
По его словам, "лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров тоже".
Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта нужно реализовать во время войны.