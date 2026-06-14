Тайные расходы Кремля резко возросли: куда уходят триллионы рублей – шокирующие данные

Владимир Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Россия резко увеличивает военные расходы — тратит треть доходов. В то же время, «фюрер» Владимир Путин говорит о стабильности.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Экономист Немецкого института международных и безопасных отношений Янис Клюге со ссылкой на данные Министерства финансов России оценил, что военные расходы Москвы достигли 5,9 триллиона рублей. Это 46% от общих бюджетных расходов в первом квартале 2026 года. Отмечается, что этот цифран на 30% больше, чем военные расходы в первом квартале прошлого года.

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Кроме того, Клюге сообщил, что бюджетный закон РФ предусматривает сокращение военных расходов с 7,8% ВВП в 2025 году 6,2% в этом году. Впрочем, военные расходы в первом квартале 2026 г. уже составляли 2,5% ожидаемого ВВП России за весь нынешний год.

В то же время доходы Москвы за первые четыре месяца 2026 составили лишь 8,3 триллиона рублей. Это свидетельствует о том, что военные расходы эквивалентны примерно двум третям бюджетных доходов России. Существенное увеличение военных расходов, прежде всего, обусловлено увеличением секретных расходов, которые выросли на 43% и достигли 38,2% всех расходов федерального бюджета в первом квартале 2026-го.

Между тем в законе о бюджете страны-агресорки на 2026 год отмечено, что около 85% секретных расходов направляются на российские военные.

Клуге отметил, что Министерство финансов России, возможно, перенесло военные расходы с четвертого квартала 2025-го на первый квартал 2026 года во избежание нарушения бюджетных ограничений на прошлый год. Кроме того, Россия, возможно, предусмотрела большие секретные расходы и на этот год.

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«Оценка Клюге согласовывается с недавними отчетами украинской разведки о том, что общие расходы российского правительства за первые четыре месяца 2026 года были на 15,7% больше, чем за первые четыре месяца 2025-го. Военные расходы, социальные программы и поддержка неопределенных секторов экономики занимают все большую часть расходов российского правительства», — говорится в отчете.

В свою очередь президент-диктатор Путин недавно пытался изобразить экономические показатели России как сильные и стабильные, игнорируя проблемы, с которыми сталкивается российская экономика после более чем четырех лет войны.

Напомним, британский военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что для Путина начинается самый опасный этап. Одной из причин является то, что война пришла в РФ, поэтому Москва и Петербург уже не в безопасности. Кроме того, в больших городах уже боятся призыва, ведь раньше "фюрер" пополнял свое войско преимущественно за счет бедных регионов.

В то же время Путин закручивает гайки, чтобы сохранить власть. Так, 10 июня «фюрер» подписал закон, согласно которому российские власти должны право изымать имущество граждан, обвиняемых в преступлениях против интересов РФ за рубежом.

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