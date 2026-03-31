Тайные разговоры с Лавровым: Сийярто шокировал реакцией на «слив» аудиозаписей звонков

Сийярто и Лавров. / © Associated Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ливни его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, критикуя при этом санкционную политику Евросоюза против Кремля.

Об этом стало известно из заявления венгерского министра в Facebook.

По словам Сийярто, ему известно, что «иностранные разведывательные службы» сотрудничают с венгерскими журналистами и «прослушивают его разговоры по телефону». Он дерзко заявил, мол, «разведчики» сделали очередное «важное открытие»: они доказали, что я говорю то же на публике, что и по телефону».

Он в очередной раз заявил, что «политика санкций провальна — наносит больше вреда ЕС, чем России».

«Мы также много раз давали понять, что никогда не позволим санкционировать лиц или компании, важные для безопасности энергоснабжения в Венгрии или достичь мира, а также тех, кто просто не имеет смысла быть в санкционном списке. И на этом будем настаивать и в будущем», — говорится в сообщении Сийярто.

Венгерский политик утверждает, что «регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, по поводу санкционных мер».

Звонки Сийярто Лаврову — что известно

Издание The Insider опубликовало материал о том, как Венгрия «сливала» данные от ЕС. Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров Петра Сийярто и российского коллеги Сергея Лаврова. Аудиодан подтверждает работу Будапешта в интересах Кремля. В частности, один из разговоров касался лоббирования Сийярто отмены санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой.

Более недели назад The Washington Post сообщило, что Сийярто тайно звонил в Кремль прямо с заседаний ЕС. По данным издания, он регулярно предоставлял Лавроку «живые отчеты о том, что обсуждалось» на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Затем Сийярто признался в звонках Лаврову во время закрытых заседаний ЕС. Свои действия он объяснил тем, что взаимодействие с международными партнерами является неотъемлемой частью дипломатии. Глава МИД Венгрии заявил, что постоянно общается с коллегой из РФ во время частных обсуждений в рамках Евросоюза.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо вступился за венгерского министра. По его словам, каждый имеет право звонить по телефону, кому хочет, но сам он подобных звонков не совершал и не планирует.