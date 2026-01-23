Тайный козырь Украины в Абу-Даби: Sky News назвало политика, которого любят в США

Флаг США. / © Associated Press

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби — это важное событие почти четырех лет войны. В частности, следствием этого стали последние 24 часа дипломатии — из Давоса, в Москву, а затем в ОАЭ.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание отмечает, что посланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — прибыли из Давоса в Москву, где провели почти четырехчасовые ночные переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Затем из российской столицы американские чиновники улетели в ОАЭ. К слову, продолжительность полета составляла около пяти часов.

Sky News отмечает, что несмотря на положительные отзывы из Давоса, вопрос территории является последним камнем преткновения в любом мирном соглашении. Этот факт очень важен.

Корреспондентка издания Салли Локвуд сообщила, что американский источник, консультирующий военных чиновников США по Украине, сказал: «Дипломатия сейчас — это фарс. Она не отвечает реальности».

Отмечается, что Россия неоднократно сигнализировала о том, что хочет контролировать весь Донбасс как часть любого мирного урегулирования, а Украина категорически отвергла отказ от территорий, особенно тех, которые РФ даже не оккупирует. В Кремле также заявляют, что «нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования» без решения вопроса территории.

Sky News отмечает, что американский источник высказывался более оптимистично, когда дело дошло до главы ОП Кирилла Буданова на переговорах в Абу-Даби.

«Буданов — единственный член офиса Зеленского, которого они воспринимают серьезно. Американские военные и американская разведка уважают его. США любят Буданова. Тот факт, что Буданов там, положительный. Но я не вижу, чтобы российская военная машина замедлялась», — рассказал собеседник издания.

В статье отмечают, что перед встречей Абу-Даби ощущения иные, чем раньше.

Возникает ощущение, что ни одна из сторон не появилась бы, не обдумав хотя бы компромисс, который они были бы готовы принять.

Встреча в ОАЭ

На днях Владимир Зеленский заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах начнётся первая трехсторонняя встреча Украины, США и России. Кроме того, следующий раунд переговоров о мире в Украине анонсировал и спецпосланник США Стив Виткофф перед состоявшейся 22 января поездкой в Россию.

После переговоров «фюрера» Владимира Путина со спецпредставителями Америки Стивом Виткоффоми Джаредом Кушнером в Кремле заявили, что согласились на переговоры в формате «Россия-США-Украина». Встреча с представителями Вашингтона в Москве была названа «конструктивными и максимально откровенными».

Украинский лидер подчеркнул, что на трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби (ОАЭ) ключевым будет вопрос Донбасса.