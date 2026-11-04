Тайный мирный план для Украины: BILD выяснил, что предлагали в посольстве Германии в РФ

BILD рассказал о тайном плане мира для Украины, созданном в посольстве Германии в Москве. / © ТСН.ua

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Посольство Германии в Москве в 2024 году якобы разработало отдельный секретный план мирного урегулирования и окончания войны в Украине.

Об этом говорится в расследовании, проведенном немецкой газетой Bild.

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Согласно расследованию издания, план возник в посольстве Германии в Москве. По словам источника Bild, в обсуждениях участвовали дипломаты из США и РФ.

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В издании отмечают, что предложение, датированное 2024 годом, предусматривает передачу так называемых «спорных территорий на востоке Украины» под управление ООН на пять лет. После этого периода должен был быть проведен «референдум», где население должно было решить, хочет ли оно оставаться частью Украины или России.

О каких именно «спорных» территориях идет речь — в Bild не уточняют. Поэтому непонятно, речь идет об оккупированных Россией частях Луганщины и Донетчины, или о подконтрольных украинским властям частях Донбасса.

Документ под названием Agriculture Needs Peace («Сельскому хозяйству нужен мир») оказался в распоряжении издания.

Кто автор мирного плана

Автором инициативы был немецкий дипломат Мартин Ниссен, тогда отвечавший в немецком посольстве за сельскохозяйственные вопросы. Он подтвердил, что лично подготовил документ после переговоров с российскими дипломатами.

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По утверждению Ниссена, в Москве согласовывали для него контакты с МИДом РФ и Кремлем, а диктатор Владимир Путин якобы даже поддерживал эту идею.

Дипломат также утверждает, что проинформировал о мирном плане посольство США, а американские представители якобы поддержали его идеи.

План предусматривал переговоры об отводе войск, гарантиях безопасности, обмене пленными и восстановлении Украины.

По словам Ниссена, о нем знали тогдашний канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

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Однако МИД Германии заявил, что никаких переговоров по этой «дорожной карте» по поручению министерства или согласованию с ним не проводилось. Шольц и Писториус также дистанцировались от идеи, причем последний назвал ее частной инициативой Ниссена.

Ранее в Financial Times сообщили, что Владимир Зеленский отказался поддержать мирный план, предполагавший признание российского контроля над Крымом в обмен на отвод российских войск с большей части оккупированных территорий Украины.

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