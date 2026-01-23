Тайный план Кремля: как Путин хочет использовать "Совет мира" Трампа

Путин и Трамп. / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин пытается использовать «Совет мира» президента США Дональда Трампа, чтобы получить его благосклонность и договориться о возвращении замороженных российских активов для поддержки экономики РФ.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

На днях «фюрер» заявил, что Россия рассматривает предложение Трампа присоединиться к «Совету мира» Трампа и даже может выслать необходимый миллиард долларов из хранящихся в США замороженных российских активов. По словам диктатора, эти средства могут быть направлены на возобновление «территорий, поврежденных боевыми действиями» после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

В ISW акцентируют внимание на том, что глава Кремля, вероятно, подразумевает оккупированные РФ территории, а не территории, удерживаемые Украиной и опустошенные российскими ударами.

«Похоже, Путин пытается договориться о размораживании активов России не только для финансирования Совета мира, но также для восстановления территорий, которые российские войска повредили во время полномасштабного вторжения», — говорится в отчете.

Однако использование замороженных российских активов для восстановления оккупированной Украины фактически возвратит средства Москве и компенсирует расходы, вызванные вторжением в 2022 году.

«Финансирование восстановления в оккупированной Украине вернет эти средства в экономику РФ и поможет стране-агрессорке дальше интегрировать экономику, общество и инфраструктуру оккупированной Украины в центральную российскую систему», — подытожили американские специалисты.

Напомним, несколько дней назад Трамп объявил о создании «Совета мира». К участию в ее составе он пригласил российского диктатора Владимира Путина. Свое решение он объяснил тем, что вроде бы ставка делается на реальное влияние участников, а не на их репутацию.

Позже стало известно, что Путин хочет внести миллиард долларов из замороженных активов РФ к «Совету мира». В частности, глава Кремля заявил о своей готовности использовать эти активы для восстановления поврежденных регионов Украины.