Тайный сговор Трампа и Путина: Портников разоблачил ловушку "энергетического перемирия"

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина / © ТСН.ua

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Объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» выгодно прежде всего Кремлю и направлено на защиту российских НПЗ. Не исключено, что этот план был согласован во время телефонных переговоров американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

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Что означает «энергетическое перемирие» Трампа

«По состоянию на данный момент становится понятным, что такое "энергетическое перемирие" Трампа. Это отказ обеих стран бить по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса. Притом что у нас их нет. Отказ наносить удары по энергетике — уже следующий этап перемирия, который может начаться, если Россия согласится. Но если не согласится — это не отменяет с точки зрения Трампа того, что Украина не имеет права бить по российским нефтеперерабатывающим заводам», — отметил Портников.

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По его оценке, именно это Трамп подразумевает, когда призывает не нарушать объявленное им перемирие. Журналист считает, что речь идет о требовании к Украине не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а в случае неповиновения американский президент может угрожать прекращением помощи Украине или реализовать эту угрозу.

Портников также выразил мнение, что подобная идея вряд ли возникла непосредственно у Трампа, ведь «для его стиля это слишком сложно».

«Я думаю, что эта идея была предложена Путиным и обсуждена во время последнего сердечного телефонного разговора, когда оба президента так и не могли положить трубку, потому что не могли налюбоваться красотой этой интриги», — предположил журналист.

Что означают призывы Трампа к отставке Зеленского

Отдельно он увязал с этим планом и призывы Трампа к отставке президента Украины Владимира Зеленского.

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«Таким образом, американский президент пытается наехать на коллегу и заставить его прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, угрожая не просто остановкой помощи, но и потерей власти. Это тоже мог придумать Путин, не зря Кремль воспринял этот призыв с таким энтузиазмом», — обратил внимание Портников.

Он добавил, что настоящие мотивы таких действий могут стать известны только после создания соответствующих следственных комиссий Конгресса США или после завершения президентства Трампа.

«У меня есть подозрения, что они находятся в криминальной плоскости», — резюмировал журналист.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу Трампа по «энергетическому перемирию» и ожидает деталей от американской стороны. Президент подчеркнул, что для реализации перемирия необходима поддержка этой инициативы и со стороны России.

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Заметим, по данным Axios, Трамп взбешен из-за украинских ударов по российским НПЗ, поскольку считает, что они повышают цены на топливо в США и вредят американским потребителям. На фоне этого спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву, ожидая позиции Украины и Европы относительно нового предложения для Путина. В то же время украинские источники отмечают, что в Майами американская сторона предупредила о возможном прекращении обмена разведданными в случае продолжения атак.

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