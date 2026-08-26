Тайный визит директора ЦРУ в Москву касался не только Украины: о чем могли говорить – СМИ

Россия – США / © Reuters

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Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа вызвал вопрос о его истинной цели. Американские чиновники подтвердили поездку, однако не раскрыли ни содержания встреч, ни того, с кем именно глава ЦРУ говорил в России.

Возможные темы, которые Ретклифф мог обсуждать в Москве, проанализировало "Радио Свобода",

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По данным отслеживания полетов, американский военно-транспортный самолет вылетел из США, совершил остановку в Латвии, после чего прибыл в московский аэропорт Внуково. Позже в тот же день борт покинул Россию.

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Это первый публично известный визит Рэтклиффа в РФ после его назначения директором ЦРУ. В последний раз глава американской разведки приезжал в Москву в ноябре 2021 года — тогда Уильям Бернс пытался предостеречь Кремль от вторжения в Украину.

«Руководители ЦРУ не едут в Москву, если им не нужно о чем-нибудь спросить. Они не едут в Россию, если это не важно», — заявил эксперт из России Гленн Говард.

Украина могла быть главной темой

Одним из вероятных объяснений поездки называют войну России против Украины и попытки Вашингтона выяснить, можно ли убедить Москву перейти к реальным переговорам.

Американский эксперт Брэдли Боуман предположил, что Рэтклифф мог передать Путину сигнал о необходимости прекратить войну.

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По его словам, Вашингтон также может предупредить Кремль, что в случае отказа от прекращения агрессии давление на Россию будет только усиливаться, а США и союзники будут продолжать поддерживать Украину.

Вторая версия - Иран

Еще одной возможной темой переговоров могло стать сотрудничество Москвы и Тегерана.

Россия имеет широкие военные и торговые связи с Ираном. Эксперты предполагают, что Рэтклифф мог потребовать от Кремля ограничить помощь Тегерану, в частности, в сфере спутниковых технологий, беспилотников и военной разведки.

Говард не исключил, что поездка могла быть прямым предупреждением Москве относительно дальнейшей поддержки Ирана, хотя подчеркнул, что это лишь предположение.

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Мог обсуждать и американцев в российских тюрьмах

Третьей возможной причиной визита называют судьбу удерживаемых в России американских граждан.

ЦРУ уже участвовало в переговорах по обмену заключенными. В частности, ведомство играло роль в договоренностях, позволивших вернуть в США журналиста Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и бывшего морского пехотинца Пола Вилана.

Сам Рэтклифф также был привлечен к переговорам по увольнению гражданки США и РФ Ксении Карелиной.

Почему визит привлек столько внимания

Личные встречи руководителей американской и российской разведок в годы войны остаются редкостью, хотя контакты между спецслужбами полностью не прекращались.

Дополнительный вес поездке придает и репутация самого Рэтклиффа. Он ранее выступал за сохранение присутствия советников ЦРУ на Украине для помощи в сфере разведки.

Поэтому главным вопросом остается, был ли его визит попыткой договориться с Кремлем, предупреждением Москве или частью переговоров по конкретному соглашению.

Официально ЦРУ и Белый дом цели поездки Ретклиффа в Москву пока не объяснили.

Ранее американский журналист Майкл Вайс заявил, что Джон Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.

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