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Тайный визит директора ЦРУ в Москву касался не только Украины: о чем могли говорить – СМИ
Цель необъявленного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву официально не раскрывается. Журналисты назвали несколько тем, которые могли обсуждать во время поездки.
Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа вызвал вопрос о его истинной цели. Американские чиновники подтвердили поездку, однако не раскрыли ни содержания встреч, ни того, с кем именно глава ЦРУ говорил в России.
Возможные темы, которые Ретклифф мог обсуждать в Москве, проанализировало "Радио Свобода",
По данным отслеживания полетов, американский военно-транспортный самолет вылетел из США, совершил остановку в Латвии, после чего прибыл в московский аэропорт Внуково. Позже в тот же день борт покинул Россию.
Это первый публично известный визит Рэтклиффа в РФ после его назначения директором ЦРУ. В последний раз глава американской разведки приезжал в Москву в ноябре 2021 года — тогда Уильям Бернс пытался предостеречь Кремль от вторжения в Украину.
«Руководители ЦРУ не едут в Москву, если им не нужно о чем-нибудь спросить. Они не едут в Россию, если это не важно», — заявил эксперт из России Гленн Говард.
Украина могла быть главной темой
Одним из вероятных объяснений поездки называют войну России против Украины и попытки Вашингтона выяснить, можно ли убедить Москву перейти к реальным переговорам.
Американский эксперт Брэдли Боуман предположил, что Рэтклифф мог передать Путину сигнал о необходимости прекратить войну.
По его словам, Вашингтон также может предупредить Кремль, что в случае отказа от прекращения агрессии давление на Россию будет только усиливаться, а США и союзники будут продолжать поддерживать Украину.
Вторая версия - Иран
Еще одной возможной темой переговоров могло стать сотрудничество Москвы и Тегерана.
Россия имеет широкие военные и торговые связи с Ираном. Эксперты предполагают, что Рэтклифф мог потребовать от Кремля ограничить помощь Тегерану, в частности, в сфере спутниковых технологий, беспилотников и военной разведки.
Говард не исключил, что поездка могла быть прямым предупреждением Москве относительно дальнейшей поддержки Ирана, хотя подчеркнул, что это лишь предположение.
Мог обсуждать и американцев в российских тюрьмах
Третьей возможной причиной визита называют судьбу удерживаемых в России американских граждан.
ЦРУ уже участвовало в переговорах по обмену заключенными. В частности, ведомство играло роль в договоренностях, позволивших вернуть в США журналиста Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и бывшего морского пехотинца Пола Вилана.
Сам Рэтклифф также был привлечен к переговорам по увольнению гражданки США и РФ Ксении Карелиной.
Почему визит привлек столько внимания
Личные встречи руководителей американской и российской разведок в годы войны остаются редкостью, хотя контакты между спецслужбами полностью не прекращались.
Дополнительный вес поездке придает и репутация самого Рэтклиффа. Он ранее выступал за сохранение присутствия советников ЦРУ на Украине для помощи в сфере разведки.
Поэтому главным вопросом остается, был ли его визит попыткой договориться с Кремлем, предупреждением Москве или частью переговоров по конкретному соглашению.
Официально ЦРУ и Белый дом цели поездки Ретклиффа в Москву пока не объяснили.
Ранее американский журналист Майкл Вайс заявил, что Джон Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.