Тайный визит руководителя ЦРУ в Москву: в Еврокомиссии сделали неожиданное заявление

Флаг ЕС. / © Reuters

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В Европейской комиссии заявили, что не располагают информацией о деталях необъявленного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила главный представитель Еврокомиссии Паола Пинью, сообщает «Укринформ».

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«Директор ЦРУ не сообщал нам о своем графике», — ответила дипломат на вопрос, стало ли Еврокомиссии известно от американской стороны о якобы планах России испытать единство Европы путем нападения на одну из стран Восточного фланга.

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В свою очередь, представитель Европейской комиссии Томас Ренье, комментируя усиление обороноспособности ЕС, подчеркнул, что Евросоюз не собирается ждать до 2030-го, чтобы достичь поставленных целей в сфере обороны. По его словам, работа по повышению готовности уже продолжается.

«Работа продолжается, контракты подписываются, так что Европейская комиссия, как и ЕС в целом, продвигается на оборонном фронте на полной скорости», — подчеркнул он.

Напомним, директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом в Москве. По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, относящихся к «компетенции спецслужб».

В то же время The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что директор ЦРУ привез Кремлю жесткое предупреждение. .Американская разведка предупреждает, что Россия может готовить провокации против стран Балтии уже в ближайшие недели. Москва может попытаться проверить готовность Североатлантического союза к противодействию.

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