Тайвань возможно тайно "перевооружил" украинскую ПВО — Forbes

Украинские военные развернут до 15 батарей Raytheon HAWK, включающих в себя по шесть пусковых установок с тремя ракетами каждая.

Тайвань, вероятно, стал одним из главных поставщиков для ВВС Украины, не привлекая особого внимания. Бывший чиновник Пентагона Тони Ху сообщил, что Тайвань передал Украине излишки зенитно-ракетных комплексов HAWK.

Об этом пишет издание Forbes.

Тони Ху подтвердил информацию о соглашении между Украиной и Тайванем через посредство США. Он отметил, что ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer из Тайваня вместе с пусковыми установками и радарами дополнят дополнительные системы HAWK, предоставленные Украине США и Испанией.

ВСУ получат до 15 батарей ЗРК HAWK от Raytheon, каждая из которых состоит из по меньшей мере шести пусковых установок, содержащих три ракеты, а также соответствующих радаров. До начала полномасштабной войны у Украины было около 50 батарей ЗРК, в основном старые советские модели, в частности С-300. По оценкам, батареи HAWK могут составлять до трети противовоздушного вооружения ВСУ.

ЗРК HAWK, хотя и более 60 лет, остается простым, надежным и высокомобильным. Его можно модернизировать, и он эффективно борется с более медленными дронами, крылатыми ракетами и пилотируемыми самолетами. Боеприпасы HAWK совместимы с системой NASAMS, также в Украине. Летом прошлого года США вели переговоры с Тайванем о приобретении около дюжины батарей HAWK, которые тайваньские силы начали выводить из строя еще в 2015 году.

Летом 2023 года большая партия ЗРК HAWK должна была помочь Украине решить проблему с истощением запасов ракет для С-300 и Бук. С этого времени Украина интегрировала в свою ПВО широкий спектр иностранных систем и боеприпасов. По словам Forbes, чем больше разных систем ЗРК эксплуатирует Украина, тем больше возможностей для поставок ракет из разных источников, что позволяет эффективно отражать российские атаки.

HAWK уступает по сравнению с "Патриотом" по радиусу действия (50 км против 160 км у "Патриота"). Однако его главным недостатком является чувствительность радара к помехам. Эту проблему можно решить через интеграцию с радаром NASAMS, что повысит эффективность системы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на своем вечернем обращении 9 ноября заявил, что на каждых переговорах с международными партнерами обсуждается вопрос о дополнительной защите Украины от российских атак. Он обратил внимание на большое количество "стоящих без дела" систем ПВО в Европе на фоне массированных воздушных ударов российской армии по украинским городам.

Читайте также: