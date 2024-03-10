"Те хотя бы бунтуют": Кулеба объяснил, почему русскиян неуместно называть рабами

Министр уверен, что россияне даже не тянут на звание "общества рабов".

Россияне не выйдут на протест против режима диктатора Путина, потому что два года войны и смерть Алексея Навального их к этому не подтолкнули.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Delfi.

Он заявил, что россияне даже не тянут на "общество рабов", бог рабы иногда бунтуют против своего рабовладельца.

"Русское общество иногда называют обществом рабов – они безропотно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю, что называть русских рабами неуместно", — заявил Кулеба.

Он заявил, что пока нет ни одного фактора, который бы изменил эту ситуацию.

"Если они проглотили смерть Навального, то... Но это может измениться, если будет другая ситуация на фронте и внутри России. Однако для того, чтобы Украина смогла изменить ход событий, нам нужно оружие", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитик объяснил, зачем Путину устраивать в России теракты накануне "выборов".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия хотела захватить два украинских города во время зимнего наступления, но ей не удалось.

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