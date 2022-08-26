Президент России Владимир Путин атаковал Украину ракетами и танками, а страны Европы – искусственно созданными ценами на энергоносители, инфляцией и своей пропагандой.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

«Те, кто думают, что Путину нужна только Украина, глубоко ошибаются. Он атакует Украину ракетами и танками, но так же атакует Италию высокими, искусственно созданными ценами на энергоносители, инфляцией и своей пропагандой. Мы с вами в одной лодке», — сказал он.

Украина обязательно победит, но этот путь ей нужно пройти, чтобы не дать России, которая является шантажистом, победить.

Кулеба добавил, что скоординировал с итальянским коллегой действия по неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза на следующей неделе, где будут обсуждать санкционное давление на Россию и общую европейскую политику в отношении Украины в ее военной и финансовой сферах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что кремлевский режим и Россия в целом нарушили крупное табу, которым была жесткая граница безопасности все время после Второй мировой войны.

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