Президент России Владимир Путин атаковал Украину ракетами и танками, а страны Европы – искусственно созданными ценами на энергоносители, инфляцией и своей пропагандой.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.
«Те, кто думают, что Путину нужна только Украина, глубоко ошибаются. Он атакует Украину ракетами и танками, но так же атакует Италию высокими, искусственно созданными ценами на энергоносители, инфляцией и своей пропагандой. Мы с вами в одной лодке», — сказал он.
Украина обязательно победит, но этот путь ей нужно пройти, чтобы не дать России, которая является шантажистом, победить.
Кулеба добавил, что скоординировал с итальянским коллегой действия по неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза на следующей неделе, где будут обсуждать санкционное давление на Россию и общую европейскую политику в отношении Украины в ее военной и финансовой сферах.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что кремлевский режим и Россия в целом нарушили крупное табу, которым была жесткая граница безопасности все время после Второй мировой войны.
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