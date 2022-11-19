"Те, кто ведет тайные переговоры с Патрушевым или Нарышкиным, не являются реальными друзьями Украины" — американский политик

Запад должен был получить подтверждение, что он не зря поддерживает Украину и предоставил оружие для наступления после деоккупации Херсона. Однако некоторые политики стали выступать за переговоры с российскими убийцами.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус.

"Должны были снять ограничения на использование оружия. В частности, дальнобойных снарядов, способных атаковать территорию России. Однако снова поднимаются голоса тех, кто инфицирован "синдромом Макрона". Они хотят уговорить Зеленского сесть за стол переговоров", – сказал Пинкус.

Украине навязывают неоправданный проект

По словам американского политика, генерал Марк Милли, очень хорошо знающий о событиях в Украине, начал говорить о переговорах, которые должна вести Украина с позиции силы. Пинкус отметил, что это полный абсурд.

"Это говорит тот же генерал, который провалил вывод войск из Афганистана. Обратите внимание, что тайные переговоры с Патрушевым, Нарышкиным ведут не те реальные друзья Украины в лице Остина или Блинкена, а Салливан", — сказал Пинкус.

Политик добавил, что сейчас переговоры ведут не очень известные люди из окружения президента Джо Байдена. Пинкус считает, что это происходит из-за шантажа Кремля. У политики нет сомнений – именно Россия повлекла за собой падение ракет в Польше.

"Сегодня Украине навязывают старый неоправданный проект – мир в обмен на территории. То же предлагали Израилю в 1993 – 1995 годах. Это провалилось и стоило израильтянам тысяч жизней. Этого больше никогда нельзя допустить", – подчеркнул Пинкус.

В то же время в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине, а обсуждает только те вопросы, которые касаются конкретно двусторонних отношений.

Киев будет решать, когда и на каких условиях вести переговоры с Россией - Столтенберг

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