Те, кто захочет служить в ЗСУ, должны будут пройти полиграф: на кого распространяется нововведение

Полиграф будет являться частью специальной проверки при наборе на службу.

Кабинет министров Украины утвердил требование о проверке на полиграфе для иностранцев, желающих служить в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

"Теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", — написал он.

По его словам, официально на проверки, которые будут включать полиграф, уполномочен Центр рекрутинга иностранцев, а полиграф будет частью специальной проверки при наборе на службу.

Напомним, закон, разрешающий иностранцам служить на офицерских должностях, был принят Верховной Радой 10 октября.

Ранее мы писали о том, что Совет предоставил правовой статус иностранцам, воюющим в подразделениях Нацгвардии.

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