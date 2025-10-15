Те же нарративы, что перед войной в Украине: Кремль возрождает миф о "русском мире" еще в одной стране

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремлевские чиновники продолжают применять к странам Балтии те же нарративы, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики в течение последних трех десятилетий.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Американские специалисты упоминают ряд заявлений российских чиновников. В частности, главы Государственной думы Вячеслава Володина. Он высказался о том, мол, латвийские власти "преследуют" русскоязычных людей в стране. Зато, нагло заявил он, Российская Федерация должна защищать своих «соотечественников» в странах Балтии.

Между тем, руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий заявил, мол, россияне в Латвии являются частью "русского мира".

В ISW отмечают, что кремлевская структура "русского мира" - намеренно расплывчатая идеологическая идея, которую президент-диктатор России Владимир Путин определил как включающую любую прежнюю территорию Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации, а также любых.

Аналитики Института подчеркивают: Москва давно утверждает, что Россия обязана защищать своих "соотечественников за границей". Именно этот нарратив применял Кремль для оправдания своих вторжений в Молдову, Грузию и Украину.

"Кремлевские нарративы о российских "соотечественниках" в странах Балтии и более широком "русском мире" являются частью многолетних усилий Кремля по созданию условий для оправдания возможной российской агрессии против НАТО в будущем", - отмечают американские специалисты.

Напомним, ранее аналитики Института предупреждали о том, что Россия готовит Европу к войне и может действовать раньше, чем ожидают в НАТО. Американские специалисты отмечают, что европейские чиновники продолжают фиксировать усиление скрытых и открытых атак России против Европы. Москва перешла к так называемой "фазе нуль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной предстоящей войне России и НАТО.