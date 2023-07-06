"Театр одного актера": Зеленский рассказал, почему Путин после мятежа поехал в Дагестан

Многие жители Дагестана погибли в российской войне против Украины. Кроме того, там очень большая поддержка Пригожина.

После мятежа "Вагнера" президент России Владимир Путин постарается объединить общество, именно поэтому он поехал в Дагестан, где у него наименьшая поддержка среди населения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN.

Глава государства отметил, что Дагестан стал первым местом, куда отправился Путин после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников.

"Обратите внимание. После этих всех событий куда поехал Путин? Куда он поехал? Не помните? Я могу вам сказать. Да, очень сложно, Путин очень редко выходит на улицу. Мы его видим только в кабинетах, точно не видим на природе и т.д. Он выходит из бункера, когда это очень нужно. Он поехал в Дагестан. Так вот, если вы увидите аналитику, — в Дагестане наименьшая поддержка Путина. Там погибло очень много людей, которых он отправил умирать на войну. И там наибольшая поддержка у Пригожина”, – рассказал Зеленский.

Он пояснил, что российский диктатор отправляется в сложные регионы РФ, чтобы объединить общество вокруг себя после бунта "вагнеровцев".

"Что он делает? Он просто, как политический зверь, едет в Дагестан. Они снимают театрализованный ролик, как там ему какое-то количество людей аплодирует, чтобы показать, что этот регион за него. Вот, что он делает: едет в сложные регионы… То есть это театр одного актера", – сказал украинский президент.

Визит Путина в Дагестан

Напомним, вскоре после короткого мятежа Пригожина Путин прибыл в Дагестан, где на камеры целовал детей, пожимал руки всем под ряд, размахивал пиджаком. После этого рупор диктатора Дмитрий Песков заявил о "потрясающей демонстрации поддержки и радости местного населения" Дагестана.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что во время мятежа Пригожина Украина анализировала, как на эту ситуацию реагировали в разных регионах РФ. По словам Данилова, анализы свидетельствуют, что после распада России "Татарстан будет отдельно, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией".

Накануне Зеленский заявил, что мятеж "вагнеровцев" поддержала чуть ли не половина населения России, поэтому Путин будет пытаться вернуть себе авторитет и "консолидировать свое общество".

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