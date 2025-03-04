"Телефон-Путин-перемирие": Портников объяснил, в какую игру на самом деле играют США по войне в Украине

Американскому президенту Дональду Трампу важно выйти из ситуации, где он тот человек, который не может договориться о мире. Именно поэтому Трамп будет пытаться и далее всю ответственность за это перекладывать на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал известный журналист Виталий Портников в эфире НТА.

"Именно на Зеленского. Потому что на Путина сбросить ответственность он не может, ведь обещал договориться с ним, а реальных инструментов давления на Путина, у него нет. А на Зеленского есть", — высказал мнение Портников.

Что касается соглашения об ископаемых, то Портников считает, что она нужна Трампу для того, чтобы сказать своему электорату что-то вроде: "Мы продолжаем помогать Украине, но мы у них возьмем миллиарды долларов". Или создать ситуацию, в которой можно было бы отказаться поддерживать Украину из-за ее якобы неконструктивности и неготовности добиться мира.

"Это происходит на наших глазах. Вот сейчас Илон Маск напечатал в соцсетях очередной пост о том, что Зеленский — "это зло, он хочет вечную войну"... Поэтому возникает вопрос: как вы хотите прекратить войну?.. Если вы хотите прекратить войну и договориться с россиянами, то никакой Зеленский не сможет эту войну продолжать. Нет же никаких проблем: телефон-Путин-перемирие — берешь трубку, договариваешься с Путиным и сообщаешь, что он с завтрашнего дня перестает стрелять", — сказал Портников.

Так что, по словам журналиста, приходится все время комментировать не политику, а "игру в карты".

Напомним, как сообщил конгрессмен США Брайан Фицпатрик, соглашение о полезных ископаемых подпишут в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп также сказал накануне, что соглашение об украинских полезных ископаемых все еще актуально. Он пообещал вернуться к этому вопросу в ближайших выступлениях.