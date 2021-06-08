Телефонные переговоры Медведчука с террористами "Л/ДНР" и чиновниками Кремля настоящие — НАБУ

Согласно записям телефонных разговоров, Медведчук мог влиять на поступки пятого президента Украины Порошенко.

Телефонные переговоры Виктора Медведчука с террористами "Л/ДНР" и чиновниками Кремля, которые обнародовало издание "Бигус Инфо" — настоящие, утверждает директор НАБУ Артем Сытник.

Об этом говорится в материале ТСН.19:30.

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Об этом 8 июня Сытник рассказал журналистам. Отметил, что обратился в СБУ и просит предоставить эти пленки, чтобы привлечь к антикоррупционным делам бюро. Напомним, что из этих записей следует, что с июня 2014 года Медведчук мог влиять на поступки пятого президента. От его имени вел переговоры с боевиками и организовывал коррупционные схемы с поставками в Украину угля из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

Накануне, журналисты обнародовали последнюю серию расследований деятельности кума Путина в Украине, которая посвящена обмену пленными. И, судя по телефонным разговорам, Медведчук выступал скорее на стороне России, чем представлял интересы украинских военнопленных. Вместе с тем, он, якобы, поддерживал и пиар акции Петра Порошенко, связанные с обменом военнопленных. В частности речь идет об освобождении из плена киборга Андрея Гречаного (позывной Рахман). Медведчук несколько раз просил боевиков не отдавать его волонтерам, якобы, чтобы Порошенко мог снять трогательный ролик.

Напомним, СБУ 5 часов допрашивала Порошенко в деле Медведчука. Почему важны показания экс-президента.

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